Oogarden en redressement judiciaire

Les fêtes ont été difficiles pour les salariés de Oogarden. Le site de vente en ligne spécialisé dans l'aménagement extérieur et le jardin a été placé le 27 décembre dernier en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Lyon. Créé en 2006 par Sylvain Legoux et basé à Ambérieu-en-Bugey, dans l'Ain, il était devenu en une quinzaine d'années un acteur majeur sur son marché avec plus 6000 références, 2 millions de clients, une marque de distributeur, huit showrooms (de 350 à 300 m²) en France (à Lille, Nantes, Meaux, Dijon, Château-Gaillard, Aix-en-Provence, Nîmes et Toulouse) accolés à des entrepôts (avec 100 % des références en stock), une filiale en Allemagne. En 2021, Oogarden avait réalisé un chiffre d'affaires net de 88,75 M€ pour un bénéfice de près de 1,1 M€.