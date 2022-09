Ondura rejoint Kingspan

Roofing and Waterproofing : c'est le nom de la nouvelle division de Kingspan, issue du rachat du groupe Ondura, annoncé au printemps dernier. Fort de sa marque Onduline, mais aussi d'Alwitra (membranes hautes performances) et CB (écrans de sous-toiture et accessoires), Ondura est présent dans une centaine de pays."Impatients de poursuivre notre expansion sur les marchés de la toiture et de l'étanchéité, nous nous réjouissons de grandir ensemble et de partager nos expertises. Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accueillir l'équipe élargie d'Ondura dans la famille Kingspan et de soutenir le succès continu de l'entreprise", déclare le DG de Kingspan Waterproofing and Roofing Donal Curtin dans un communiqué.