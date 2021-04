Ondura, le nouveau groupe dédié aux solutions d’étanchéité des toitures et des bâtiments

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Onduline Supprimer Négoce matériaux Supprimer GSB Supprimer Monde Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Constitué autour d’Onduline, la nouvelle société française réalise un chiffre d’affaires consolidé de 350 M€, avec 2 000 employés et 13 usines dans le monde.

Connaissiez-vous Ondura ? Non, c’est normal aujourd’hui. C’est le nom du nouveau groupe de matériaux de construction constitué autour d’Onduline. L’entreprise française devient la tête de pont d’un groupe international dédié aux solutions d’étanchéité des toitures et des bâtiments. Cette création fait suite au rachat de l’entreprise polonaise CB et en 2019 de l’entreprise allemande Alwitra. Cette nouvelle entité est dirigée par Patrick Destang, le pdg d’Onduline.

Ondura en détail

Le socle historique du nouveau groupe est français, avec son siège mondial à Suresnes en région parisienne, un centre de R&D près de Rouen et une usine à Comines dans le Nord. Les trois entités Onduline, Alwitra et CB opéreront de manière indépendante tout en profitant des synergies commerciales et de l’accès aux gammes de leurs sociétés sœurs. En France, Flatline, la société française nouvellement créée par le groupe assurera la distribution des solutions Alwitra.

Ondura distribue ses produits dans plus de 100 pays, à travers 32 filiales dans le monde, vers 20 000 clients dont les plus grandes chaînes de distribution professionnelle et grandes surfaces de bricolage. Elle dispose de 13 usines dans 9 pays différents, et d’un effectif de 2 000 salariés. Elle réalise 350 M€ de chiffre d’affaires.

Grandes ambitions

Dans un communiqué, Patrick Destang, dirigeant d’Onduline et d’Ondura, se réjouit : « Onduline est fière d’avoir été à l’origine de la création d’Ondura, un groupe international qui affiche haut et fort ses ambitions : développer des solutions d’étanchéité pour protéger les bâtiments et leurs occupants par tout temps. Nous avons des positions uniques sur ce segment, qui nous ont permis de croître durant la crise sanitaire de 2020. Les particuliers veulent améliorer leur habitat et leur environnement extérieur, et les professionnels et collectivités rénover le bâti existant pour en augmenter la durée de vie... ».