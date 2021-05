Ondura étoffe son comex

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Entreprises Supprimer Onduline Supprimer France Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Le Groupe Ondura et sa filiale Onduline viennent de nommer Nay Tawile directrice générale d’Onduline pour l’Europe et Eric Vincent, directeur transformation et RSE Groupe.

Ondura, le nouveau groupe de matériaux de construction constitué autour d’Onduline, vient d’annoncer deux nouvelles nominations. La première concerne Nay Tawile. Elle vient d’être appelée à la tête d’Onduline pour l’Europe. Elle "aura la charge d’accompagner le développement d’Onduline, de renforcer ses positions en Europe -un périmètre de plus de 100 M€ de CA -et de soutenir les synergies commerciales avec les autres entreprises du groupe Ondura." Précédemment, elle occupait la fonction de directrice générale Benelux de Gerfloren.

Sur le même sujet Ondura, le nouveau groupe dédié aux solutions d’étanchéité des toitures et des bâtiments

Une création de poste

Eric Vincent, Directeur Transformation et RSE Groupe Ondura - © PHOTOGRAPHE Close Lightbox

La seconde touche Eric Vincent. Il vient d’être désigné directeur transformation et RSE Groupe Ondura, un poste nouvellement créé dans l’entreprise française. Il doit conduire "la transformation du groupe et des sociétés Alwitra, CB et Onduline, en améliorer les pratiques d’excellence opérationnelle et asseoir la stratégie de responsabilité sociale (RSE)". Auparavant, il a notamment occupé pendant huit ans la fonction vice-président industrial performance chez Terreal.

Les deux nouveaux salariés siègeront au comité exécutif du groupe Ondura