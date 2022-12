Ondi+, nouvelle gamme de peintures lessivables de Zolpan

À la fois technique et décorative, la nouvelle peinture Ondi+ présente une résistance à l’abrasion humide de classe 1. Les taches du quotidien peuvent être nettoyées à l’éponge, tout en garantissant un film éclatant et durable dans le temps. La gamme se compose d’un primaire (Ondi+ Prim) et de trois finitions (mat, velours et satin), dans toutes les teintes du nuancier Cromology peintures intérieures. Polyvalente, elle est adaptée à toutes les pièces et à toutes les surfaces : murs, plafonds, ports, menuiseries bois ou métal.

Le primaire Ondi+ Prim régule l’absorption des fonds et apporte une première couche opacifiante pour obtenir un résultat final uniforme. La peinture Ondi+ Velours, grâce à sa fonction antibactérienne, limite la prolifération des moisissures et des bactéries. L’ensemble de la gamme offre une excellente glisse et un confort d’application grâce à son adhérence sur tous les supports. Elle est classée A+ en émissions dans l’air intérieur.