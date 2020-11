«On devrait régionaliser une partie des normes de l’habitat», Stanislas Zakarian, architecte

Associé depuis 2009 de l’agence marseillaise Zakarian-Navelet Architectes, Stanislas Zakarian enseigne également à l’Ecole nationale supérieure d’architecture du Montpellier (Ensam)-La Réunion en tant que maître de conférences avec comme sujet d’études le projet territorial et urbain traité à travers les notions de la transformation du sol et de l’articulation des échelles. Cette expertise et l’expérience du premier confinement l’ont conduit à formaliser une pensée autour de la régionalisation d’une partie des normes de l’habitat.