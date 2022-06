Olympiades des métiers : la finale internationale de Shanghaï annulée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Monde Supprimer Olympiades des métiers Supprimer Artisans Supprimer Négoce Supprimer Vie du BTP Supprimer Formation initiale Supprimer Chine Supprimer Valider Valider

Wordskills, organisateur des Olympiades des métiers au niveau international, annonce l'annulation de l'édition 2022 à Shanghai, prévue pour octobre 2022.

Prévue du 12 au 17 octobre 2022, la finale internationale des Olympiades des métiers (Worldskills) n'aura pas lieu. Cette compétition, qui sélectionne au niveau régional, puis national, puis international les jeunes les plus doués dans les métiers de l'artisanat, devait se dérouler à Shanghai. "Le confinement actuel à Shanghai, et la poursuite des mesures de prévention de la pandémie, assortie de contrôles et de restrictions en Chine, rend impossible l'accueil de cet événement en 2022", écrit Worldskills dans son communiqué. Des discussions sont en cours pour proposer une alternative aux équipes nationales sélectionnées pour cette finale internationale.