Oloron-Sainte-Marie : réaménagement du stade des Barats

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

Le réaménagement du stade des Barats fait partie des projets citoyens soutenus dans le cadre du premier budget participatif.

En mai dernier, les élus d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) ont annoncé les projets qui ont obtenu le plus de votes dans le cadre du premier budget participatif. Sur neuf dossiers déposés, deux programmes sont arrivés en tête, dont le premier est la mise en valeur du stade des Barats avec 386 voix. Ce projet, bénéficiant d’une enveloppe de 50 k€, a démarré récemment. Il porte sur la rénovation des terrains de basket « playground », l’implantation d’un parc de jeux pour enfants et la mise en place de mobilier urbain. L’objectif est de privilégier les rencontres intergénérationnelles, le repos et la convivialité.



En outre, le second projet lauréat du budget participatif est celui de la création d’un théâtre de verdure au Parc Pommé avec 385 voix. Le porteur de ce projet, en collaboration avec les services municipaux, prévoit un écrin de verdure qui pourra accueillir des animations culturelles. L’objectif est aussi de redonner son attrait à ce parc. Des travaux de terrassement qui matérialiseront cinq rangées de marches de 40 cm de haut et une assise de 70 cm de profondeur sont programmés. Une estrade de 80 m² sera par ailleurs aménagée pour les représentations. Le chantier devrait être achevé à la fin de l’année.