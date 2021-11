Oloron-Sainte-Marie : poursuite des travaux dans la rue Navarrot

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

À Oloron-Sainte-Marie, la dernière phase du chantier d’enfouissement des réseaux aériens au niveau de la rue Navarrot est lancée.

À Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), la rue Navarrot est fermée à la circulation depuis le 25 octobre, et le restera jusqu’au 17 décembre, afin de réaliser la dernière étape des travaux d’enfouissement de ses réseaux aériens. L’objectif est non seulement d’embellir le cadre urbain avec la diminution du nombre de poteaux sur les trottoirs, mais aussi de sécuriser l’alimentation électrique sur la commune et d’optimiser la qualité de distribution.

L’opération consiste à enterrer en totalité les lignes aériennes existantes de la rue, et à mettre en place un réseau souterrain neuf, à l’abri des intempéries. S’ensuivra la réfection des trottoirs. Durant les travaux, cette zone sera seulement accessible aux piétons et aux véhicules de secours. Une déviation a été mise en place pour les autres usagers.

Le Syndicat d’électrification des Pyrénées-Atlantiques finance et assure la maîtrise d’ouvrage de l’enfouissement des câbles du réseau électrique aérien. La réalisation des travaux a été confiée à l’entreprise française Bouygues Énergie & Services, spécialisée dans les travaux d’installation électrique.