Oloron : la rue Louis-Barthou en travaux du 7 juin au 26 novembre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

La rue Louis-Barthou, à Oloron-Sainte-Marie, est en chantier pour plusieurs mois.

La Ville d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) engage d’importants travaux de rénovation des réseaux de gaz et d’eau potable au niveau de la rue Louis-Barthou, afin d’améliorer la sécurité et le confort des habitants. Le chantier entame sa deuxième étape, après une phase d’études entre fin janvier et fin mai. Ainsi, du lundi 7 juin au vendredi 26 novembre 2021, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits dans la rue entière.

L’opération consiste à renouveler, tout le long de la rue Louis-Barthou, le réseau de gaz en acier se trouvant sous la chaussée, ainsi que la tuyauterie en cuivre accolée à la façade des immeubles. À cela s’ajoute la suppression des canalisations en plomb du réseau de distribution d’eau potable. Les travaux, d’un coût global estimé à 630 k€, sont confiés à l’entreprise Coreba, spécialisée dans la pose et la maintenance de réseaux divers (souterrains ou aériens).