Ollioules : réfection de la chaussée de la RDN8

Le Département du Var mène un chantier d’envergure visant à sécuriser les usagers de la RDN8 traversant les gorges d’Ollioules.

Depuis le 11 octobre 2021, la RDN8 est fermée à la circulation de 20 h à 6 h du matin, du lundi au jeudi, en raison de travaux de confortement et de réfection de la chaussée au niveau des gorges d’Ollioules (Var). Des panneaux indiquant les sens de déviation ont été mis en place pour le bon déroulement du chantier. D’une durée de 1 mois environ, une opération de réfection de toute la longueur de la chaussée de la RDN8 dans la zone située entre la déchetterie de Sainte-Anne-d’Évenos et le club canin de dressage sera réalisée. Un accotement multifonctionnel de 1,40 m de large sera créé dans le sens Ollioules – Sainte-Anne-d’Évenos.



L’objectif est d’améliorer la sécurité et le confort des usagers de la route en pérennisant la structure de la chaussée. Les travaux portent notamment sur la pose d’un enrobé noir au niveau de la bande de roulement et d’un enrobé clair aux accotements de cette route à haute densité de circulation. Deux entreprises du Var, la Société varoise de construction routière, située à La Garde, et le spécialiste de la signalisation routière, Miditraçage, à La Farlède, ont été mandatées pour réaliser les travaux. Le Département, maître d’ouvrage, finance entièrement l’opération, d’un coût total évalué à 505 k€.