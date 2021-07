Ollioules : le chemin de Faveyrolles a fait l’objet d’une réfection

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

À Ollioules, le chemin de Faveyrolles montre un nouveau visage après sa requalification.

Robert Beneventi, maire d’Ollioules (Var), Hubert Falco, président de la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM), et Serge Jacob, sous-préfet du Var, ont inauguré le nouveau chemin de Faveyrolles le 13 juillet 2021. Cette voie verte a été au cœur d’un projet de réfection entrepris par la Métropole. « Cela fait plusieurs années que j’ai souhaité que la requalification du chemin de Faveyrolles soit engagée par la Métropole TPM, car je savais que le périmètre de la voie permettrait de proposer aux riverains un beau projet, en adéquation avec la qualité de vie que l’on trouve dans ce quartier », a déclaré le maire lors de la cérémonie inaugurale (metropoletpm.fr).

La requalification du chemin de Faveyrolles comprenait la création d’une voie douce piétonne et cycliste de 3 m de large, la réfection des enrobés ainsi que l’aménagement d’un réseau pluvial. Le projet a aussi permis un enfouissement des réseaux secs, la rénovation de l’éclairage public et la réalisation de divers aménagements paysagers. « Avec le chemin de Faveyrolles, l’identité d’Ollioules a bien été préservée, on y voit des oliviers magnifiques, des chênes centenaires, le Vallat. C’est la preuve que l’on peut, sur l’histoire, bâtir l’avenir », selon les paroles d’Hubert Falco (metropoletpm.fr).

Le projet vise principalement à développer les modes de déplacement doux et à fluidifier le trafic. Les travaux ont été menés par Colas Midi Méditerranée, Avicollo Energies et Méditerranée Environnement, pour un montant de 2,3 M€.