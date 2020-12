Olivier Malfait, négociant de l’année 2020

dossier Samse, une centenaire pleinement indépendante

Président du directoire du groupe Samse, Olivier Malfait est mis à l’honneur, après une année 2020 marquée par un centenaire, de belles performances économiques et une indépendance capitalistique retrouvée. Il a été choisi par le jury comme négociant de l’année 2020.

A 100 ans, le groupe Samse vient de traverser une année extraordinaire à plus d’un titre. Le 24 janvier, il annonçait échapper au rachat par Blackstone, BME France (ex-CRH Distribution) n’exerçant pas l’option d’achat contractée en 2014. Entré, comme la France entière, en confinement mi-mars, le groupe termine l’année avec de très bons résultats. Entre-temps, il renforce l’esprit de famille en associant davantage ses salariés au capital. Et poursuit sa route en travaillant son concept d’agences spécialisées, notamment en PPI.

L’ensemble de ces raisons a conduit le jury des Trophées à voir dans Olivier Malfait, président du directoire, le négociant de cette année 2020. Une distinction remise au dirigeant le jour de ses 60 ans, et qui à travers lui salue l’ensemble des collaborateurs du groupe.