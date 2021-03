Oknoplast Premium, la croissance continue

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Menuiserie intérieure Supprimer Réseaux Supprimer Valider Valider

Malgré une situation chaotique, le réseau Oknoplast Premium a poursuivi son développement sur le territoire national où il compte désormais 209 revendeurs.

Si l’année 2020 a été extraordinaire au sens premier du terme pour Oknoplast, l’entreprise est restée très active auprès de ses revendeurs et de ses partenaires premium. Le groupe a tenu le cap dans la tempête, en maintenant ses opérations promotionnelles en suivant le calendrier prévu : une campagne au printemps, une sur l’automne et l’hiver.

Le programme de communication maintenu

Ces actions ont permis de maintenir un lien avec le grand public – à un moment où il était peut-être plus attentif et concerné par l’amélioration de l’habitat – afin de travailler la notoriété du groupe, mais également auprès des professionnels de la menuiserie, intéressés par les produits du groupe Oknoplast. « Cette stratégie s’est révélée payante au niveau de nos volumes de commandes, ainsi qu’au niveau du nombre de nouveaux clients puisque nous avons obtenu une croissance de +8% par rapport à 2019 », expliquent les dirigeants d’Oknoplast France.

Une intégration progressive

Du côté du réseau Oknoplast Premium, le maillage du territoire hexagonal se poursuit. En 2020, 17 nouveaux partenaires Premium l’ont rejoint, portant à 209 le nombre de revendeurs adhérents en France. Parmi les nouveaux venus, Mickael Ruz de la Société MRM sur Saint-Gaudens (31), qui emploie 12 collaborateurs.

Progressivement, en l’espace de deux ans, il est passé de simple distributeur à Partenaire Premium. « J’ai découvert les produit Oknoplast grâce à leur première campagne publicitaire TV », explique-t-il. « Notre collaboration a débuté avec 1 à 2 commandes afin de tester les produits et d’éprouver la pose et le service logistique. Mon équipe de pose et moi-même avons validé les tests, qui ont été vraiment concluants et satisfaisants. »

Un accompagnement constant

Après avoir mieux découvert le groupe, visité ses usines, ses gammes de produits et ses services, il a sauté le pas et dispose désormais des différents services mis en place par le fabricant pour son réseau. « De nombreux outils sont mis à notre disposition pour nous aider au quotidien comme MyOknoplast qui nous permet d’avoir un suivi en ligne simple et rapide sur nos commandes, nos livraisons, nos demandes SAV, les retours de palettes, les commandes d’outils marketing, etc. », énumère-t-il. « Notre commercial nous accompagne sur la mise en place de l’Atelier Oknoplast afin de donner naissance à un véritable showroom en partenariat avec le groupe. Cette intégration réussie permet à Mickael Ruz d’envisager de nouvelles perspectives de développement pour son entreprise. « A présent, nous espérons pouvoir continuer de grandir, gagner de plus en plus de parts de marché sur notre secteur afin de venir y ouvrir de nouvelles agences. »