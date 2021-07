Oknoplast accompagne ses revendeurs Premium pour MaPrimeRénov'

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Artisans Supprimer Réseaux Supprimer Maprimerenov Supprimer France Supprimer Valider Valider

Depuis mi-mai 2021, Oknoplast propose un nouveau service pour accompagner ses Partenaires Premium pour les aider à offrir un service personnalisé à leurs clients dans la constitution des dossiers MaPrimeRénov’.

En quête perpétuelle de solutions permettant de toujours mieux satisfaire ses revendeurs, Oknoplast a lancé un nouveau service inédit pour accompagner ses adhérents de son réseau Partenaires Premium. Depuis le 17 mai 2021, la société accompagne les membres souhaitant faire bénéficier de ce service d’aide au financement MaPrimeRénov’ à leurs clients. Ce partenariat est ouvert ̀à tous revendeurs Oknoplast Premium bénéficiant d’une certification RGE et souhaitant adhérer au service. « Nous proposons alors à nos revendeurs de faire la différence par rapport à leurs concurrents en offrant à leurs clients un accompagnement personnalisé du particulier dans la prise en charge du montage de leur dossier de demande d’aide au financement MaPrimeRénov’» explique Anaëlle Monchâtre, chargée de Marketing chez Oknoplast France, en charge du projet. Pour cela, Oknoplast est assisté du cabinet conseil Grant Thornton pour offrir un service personnalisé aux particuliers en prenant 100% en charge leurs démarches en 20 minutes seulement.

Libérer des charges administratives

« Notre volonté était de trouver une solution pour aider nos revendeurs à valoriser le dispositif MaPrimeRénov’ sur les fenêtres, tout en libérant nos partenaires et leurs clients du volet administratif des demandes MaPrimeRénov’» poursuit Anaëlle Monchâtre. « C’est ce que nous avons réussi à̀ construire en nous entourant d’un cabinet de renom qui accompagne directement les particuliers dans la création et le suivi de leur dossier de demande d’aides financières. »

Cet accompagnement est également enrichi d’une campagne digitale pour faire connaitre ce service plus largement auprès des particuliers et ainsi les inciter à prendre contact avec les Partenaires Premium Oknoplast. Ces derniers ont également reçu des packs de communication complets pour venir habiller leurs showrooms (PLV, roll-up, stickers, documentation...).