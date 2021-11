Oise : une voie verte de Laigneville à Creil

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Voirie Supprimer Valider Valider

Cette voie verte passera à Nogent-sur-Oise via l’avenue du 8-Mai-1945, l’avenue Gambetta et la rue du Pont-Royal.

La création d’une voie verte pour piétons, vélos et mobilités douces de Laigneville à Creil (Oise) est en cours de réalisation. Les travaux ont débuté en septembre dernier pour six mois. Le premier secteur concerné est celui du Pont-Royal, de l’entrée de Nogent-sur-Oise au rond-point d’entrée du magasin Lidl. Des modifications de circulation et de stationnement sont prévues sur cette partie.

Dans la poursuite des travaux, la rue de Verdun, ainsi que le rond-point de Lidl jusqu’à la rue Hoche feront l’objet d’une rénovation. Par la suite, des études seront menées pour rendre plus accessibles aux mobilités douces le centre commercial Auchan, le complexe sportif Georges-Lenne et le centre nautique via l’avenue de l’Europe. Les différentes phases du chantier continueront ensuite de Creil vers Laigneville.

Notons que l’objectif de cette opération lancée par la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise est de sécuriser les mobilités douces et les carrefours, ainsi que les ronds-points générant une importante circulation. La mise en œuvre du chantier a été confiée à Eurovia. Au total, le coût des travaux s’élève à plus de 1 M€.