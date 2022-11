Oise : une voie cyclable est en construction entre Laigneville et Cauffry

Dans le département de l’Oise, une voie verte, reliant le rond-point Aldi de Laigneville à celui de Cauffry, est en cours d’aménagement depuis le 7 novembre 2022. La livraison du chantier est prévue en février 2023.

Le chantier porte sur la construction d’une piste cyclable d’environ 1 500 mètres de longueur. Ce tronçon d’une largeur de trois mètres sera à double sens. Cette voie douce se prolongera jusqu’à la route Mouy en contrebas de la RD1016. Par ailleurs, l’installation des arrêts de bus provisoires sera également réalisée dans le cadre de ce chantier.

L’aménagement de cette voie verte vise à encourager la mobilité douce et à sécuriser les piétons et les cyclistes. La communauté de communes du Liancourtois-Vallée dorée (CCLVD) envisage de créer plus de 48 km de liaison douce d’ici à 2032. Pour ce premier chantier, le coût des travaux est estimé à environ 850 000 euros. La CCLVD et la REACT’EU ont contribué au financement du projet.