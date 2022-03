Oise : une salle polyvalente verra le jour au Crocq

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville du Crocq s’équipera d’une toute première salle polyvalente flambant neuve en 2023.

Le projet d’une première salle polyvalente, qui s’érigera sur la zone d’activité de l’église au Crocq (Oise), se concrétise. L’appel d’offres a été lancé le mercredi 9 février 2022 et les travaux devraient débuter en mars ou en avril 2022. La livraison de l’équipement est envisagée à l’été 2023. La création de cette salle a pour but d’offrir aux habitants de la ville un nouvel espace culturel où ils pourront se réunir lors de moments conviviaux.

Le bâtiment s’étendra sur une surface de 216 m2, et sera tout en bois des Hauts-de-France avec une isolation en paille. Il se veut écologique et sera composé exclusivement de matériaux biosourcés. La salle disposera d’une centaine de places et sera pourvue d’une cuisine et de vestiaires. La réalisation d’un parking d’environ dix places est également prévue. L’équipement pourra accueillir, entre autres, des associations et différents événements tels que les vœux du maire, les réunions d’élus, la restauration pendant la brocante, les animations culturelles comme le Ciné Rural…

Le montant global de la construction s’élève entre 210 000 et 250 000 euros. La commune bénéficiera des subventions de l’État et du Département. En complément, la participation de la région Hauts-de-France est attendue pour fournir les matériaux biosourcés.