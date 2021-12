Oise : une nouvelle gendarmerie à Auneuil d’ici fin 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le chantier de la nouvelle gendarmerie d’Auneuil se poursuit. À terme, cette caserne proposera une quinzaine de logements et des locaux de service.

À Auneuil (Oise), la construction de la nouvelle gendarmerie suit son cours. Si les travaux ont débuté en juillet dernier, la pose de la première pierre s’est tenue le 14 décembre, en présence de Nadège Lefebvre, la présidente du Département. L’élue a profité de cette occasion pour réaffirmer son engagement au service de la sécurité des habitants de l’Oise. Cette infrastructure, qui sera livrée fin 2022, permettra aux gendarmes d’Auneuil d’investir des locaux plus grands et plus modernes. Notons que l’infrastructure, datant de plus de quarante ans, ne répond plus aux besoins du personnel. Elle n’offre plus la capacité opérationnelle attendue et ne permet plus de loger l’ensemble des militaires de l’unité.

À l’issue du chantier, cette gendarmerie proposera quinze logements qui seront complétés par des locaux techniques. Elle comptera, en outre, une aire de jeu, un espace de stationnement, un jardin orienté vers le sud, ainsi qu’une aire végétalisée. L’entrée du site sera aménagée de manière à faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Pour ce projet, le Département a octroyé une enveloppe de 5,9 M€. L’État apporte, pour sa part, une contribution à hauteur de 2 M€.