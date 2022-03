Oise : un projet de crématorium à Nogent-sur-Oise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La Ville de Nogent-sur-Oise (Oise) souhaite diversifier l’offre funéraire par la création d’un crématorium et d’un jardin du souvenir.

L’incinération est une pratique funéraire courante en France. Elle représente environ un tiers des obsèques réalisées en 2020.

En partant de ce constat, la Ville de Nogent-sur-Oise (Oise) a décidé d’améliorer et de diversifier son offre en prévoyant la construction d’un crématorium et d’un jardin du souvenir. Ceux-ci seront réalisés dans la continuité du cimetière actuel, rue Saint-Jean. L’objectif de la Municipalité est aussi d’offrir un service d’accompagnement funéraire personnalisé et écologique. Ainsi, il s’agit d’un projet architectural conçu pour apporter aux familles l’intimité et le confort nécessaires au recueillement.

La mise en œuvre du projet est déléguée à la société Crématoriums de France. Celle-ci se chargera du financement, de la construction et de la gestion du futur crématorium. Une enquête publique est en cours jusqu’au mois d’avril. Elle permet au public de s’informer sur le projet ou de formuler ses observations le cas échéant. Cette enquête s’inscrit dans le cadre de la procédure d’autorisation préfectorale de création.