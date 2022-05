Oise : un parc naturel en projet sur le site du Marais Monroy à Nogent-sur-Oise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Nogent-sur-Oise, la réhabilitation du Marais Monroy s’inscrit dans le cadre des principaux investissements de la commune pour l’année 2022.

Le Marais Monroy à Nogent-sur-Oise (Oise) est une zone présentant un réel intérêt écologique. Il s’étend sur dix hectares et dispose de huit zones humides. En état de dégradation depuis les années 1970, il fait aujourd’hui l’objet d’un projet de réhabilitation. Celui-ci doit permettre de sauvegarder la présence d’espèces protégées, d’intégrer plus de verdure au cœur de la ville et de créer un lieu d’apprentissage et de découverte.

Le projet a été conçu en 2013. Les acquisitions foncières ont été réalisées la même année. L’étude écologique a été lancée en 2016 et la réhabilitation a été approuvée par le comité de pilotage en 2018. Ensuite, une enquête publique portant sur l’utilité publique du projet de création d’un parc nature sur le site de Marais Monray a été ordonnée par la préfecture en novembre 2021.

Le projet du parc Marais Monroy fait partie des principaux investissements de la commune de Nogent-sur-Oise pour l’année 2022. Il s’inscrit dans la volonté de la ville de faire naître une dynamique de transition écologique sur son territoire. Soulignons également que le site s’inscrit pleinement dans le circuit Tour de Ville. Celui-ci propose plus de huit kilomètres de randonnée offrant un parcours propice à la rencontre de plusieurs paysages naturels.