Oise : un nouveau centre de secours à Précy-sur-Oise

La caserne de pompiers à Précy-sur-Oise a été rénovée et modernisée.

Le nouveau centre de secours de Précy-sur-Oise a été inauguré le 18 février 2022. C’est en présence des six sapeurs-pompiers professionnels et des cinquante-six pompiers volontaires de la commune qu’Éric de Valroger, le président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), et Nadège Lefebvre, la présidente du conseil départemental de l’Oise, ont assisté à la cérémonie.

Selon le maire, ces nouveaux locaux offrent des conditions de travail répondant à des besoins humains et opérationnels.

Le bâtiment a été équipé de tout le matériel nécessaire à la formation et à l’entraînement des sapeurs-pompiers ainsi que des futurs volontaires. Sa construction a duré quinze mois et a coûté 2,45 millions d’euros. Le financement a été entièrement pris en charge par le conseil départemental de l’Oise, conformément au plan « Casernes » voté en 2017. Le programme a été mis en place pour réaliser des travaux d’extension, de réhabilitation et de construction de casernes pour le service départemental d’incendie et de secours.