Oise : un futur équipement plus fonctionnel pour les pompiers de Nogent-sur-Oise et de Montataire.

À Nogent-sur-Oise, un nouveau centre d’incendie et de secours remplacera un équipement devenu exigu et obsolète.

Lancé il y a plusieurs mois, le projet de construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours à Nogent-sur-Oise (Oise) est en train de se concrétiser. Les objectifs de l’opération sont d’ordre organisationnel, fonctionnel et technique. Le projet consiste ainsi à construire un site adapté aux fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers, à créer un bâtiment favorisant la rapidité des interventions et à optimiser les circuits d’intervention par l’implantation de locaux et de voiries.

Le conseil départemental et le SDIS 60 mèneront la réalisation du futur centre de secours selon une démarche environnementale. Ils veilleront avec une grande attention à la gestion de l’énergie, au confort hygrothermique, à l’intégration des bâtiments dans leur environnement et à la gestion des déchets.

Le périmètre de l’opération est situé sur la commune de Nogent-sur-Oise, le long de la RD200. Cet axe principal traverse la commune du nord au sud. Il permet de rejoindre Montataire. L’emplacement choisi est stratégique, car il permettra aux pompiers d’accéder à l’ensemble des territoires de Nogent-sur-Oise et de Montataire en cinq minutes.