Oise : un entrepôt XXL en construction à Verneuil-en-Halatte

L’enseigne de stockage Stokomani poursuit la construction de sa nouvelle plate-forme logistique à Verneuil-en-Halatte (Oise), dans la zone du parc technologique Alata. Le site, qui sera livré fin octobre 2023, couvrira plus de 60 000 m² de surface, sur une parcelle d’environ 160 000 m². Il comprendra un espace logistique, des bureaux et des locaux sociaux. À l’extérieur se trouveront des abris à vélos et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Installée près des autoroutes A1 et A6, la plate-forme sera en mesure d’absorber un flux quotidien de 150 camions.

Cette infrastructure se veut écoresponsable, le programme visant la certification environnementale « BREEAM Excellent ». En ce sens, environ 1 400 arbres et arbustes, soit près de 34 000 m² d'espaces verts, seront plantés. S’y ajoutera l’installation d’un éclairage LED et d’une isolation performante. Le projet prévoit aussi la mise en place d’une pompe à chaleur pour éviter l’émission de 375 tonnes de CO2 chaque année. L'ouverture de cet entrepôt stimulera l'activité logistique de la commune.

La conception de ce site est attribuée au cabinet A26 Architectures. Sa réalisation revient à Quartus Logistique.