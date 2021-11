Oise : un écopont reliera en 2023 les forêts de Chantilly et d’Ermenonville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer Valider Valider

La Sanef se lance dans l’aménagement d’un écopont au-dessus de l’autoroute A1. L’ouvrage raccordera les forêts qui se trouvent des deux côtés de cet axe, celles de Chantilly et d’Ermenonville.

Un écopont sera prochainement construit au-dessus de l’autoroute A1, à quelques centaines de mètres de la sortie du parc Astérix, dans l’Oise. La nouvelle infrastructure, réclamée depuis longtemps par les associations pour l’environnement, permettra de relier les forêts de Chantilly et d’Ermenonville (Oise), un ensemble forestier traversé chaque jour par plus de 83 000 automobilistes. L’objectif est d’assurer la continuité écologique entre ces deux espaces, et ce, au profit de la faune (cerfs, sangliers, etc.) du secteur. L’ouvrage sera mis en service en avril 2023.



L’opération, assurée par la Société des autoroutes du nord et de l’est de la France (Sanef), prévoit ainsi la création d’un pont de 30 m de large. L’aménagement intégrera des plantations et des barrières anti-deux-roues. Il inclura aussi des écrans latéraux en bois de 2,50 m de haut afin de limiter les pollutions lumineuses et sonores de l’autoroute pour les animaux empruntant l’ouvrage. Notons que cette opération s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement autoroutier de l’État.