Oise : trois mois de travaux prévus sur le site des étangs de Saint-Pierre à Vieux-Moulin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Des travaux sont actuellement en cours sur le site des étangs de Saint-Pierre.

Le site des étangs de Saint-Pierre, à Vieux-Moulin (Oise), connaît d’importants travaux depuis juin 2022. Ce chantier, qui durera trois mois, a pour but d’accroître l’attractivité et la fréquentation de cet espace naturel emblématique de la commune.

L’opération prévoit, entre autres, de créer une piste cyclable et de faciliter le stationnement à proximité de ce lieu. Elle vise également à sécuriser les flux piétons et vélos autour du site, notamment pour la traversée de la route départementale, et à aménager un stationnement pour les bus afin de sécuriser le déplacement des groupes. S’y ajouteront la création d’un sentier d’interprétation de la forêt, l’installation de nouveaux mobiliers pour les moments de détente et la réhabilitation du kiosque avec la mise en place de panneaux d’information.

Le budget de ce projet, réalisé dans le cadre du programme EXPERIENCE et financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER), s’élève à environ 450 000 euros.