Oise : travaux jusqu’en septembre 2022 sur la RD916 entre Clermont et Fitz-James

Le département de l’Oise et la Communauté de communes du Pays du Clermontois mènent simultanément deux chantiers sur la RD916.

Du 7 juillet au 30 septembre 2022, la RD916 sur la portion comprise entre Clermont et Fitz-James (Oise) sera en travaux. Deux chantiers sont prévus sur cet axe routier très fréquenté. Le premier, piloté par le Département, porte sur le remplacement du tablier du pont qui enjambe la Brèche à l’entrée de Fitz-James. Le second, réalisé par la Communauté de communes du Pays du Clermontois, se concentre sur le renouvellement des réseaux d’eaux et d’assainissement, mais aussi sur l’aménagement d’une piste cyclable en continuité de celle créée en 2021 à Fitz-James. S’y ajoutera la réalisation d’un aménagement sécuritaire du carrefour à l’intersection de la RD916 et des deux bretelles de la RN31

Durant ce chantier, la circulation sur la RD916 et sur les deux bretelles de la RN31 sera ouverte seulement aux piétons. Des déviations sont toutefois mises en place afin de limiter la gêne occasionnée.