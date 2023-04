Oise : travaux d’entretien de la RD924 à Chambly

La RD924 à Chambly (Oise) fait actuellement l’objet de travaux d’entretien et de réhabilitation des réseaux, de la chaussée et de ses abords. Ce chantier concerne le tronçon compris entre le carrefour de la Coupe-de-France, la rue du 11-Novembre, la place Martel-Vauquelin et l’avenue de Verdun. Il va durer jusqu’au 31 mai 2023. Sa réalisation est assurée par le département de l’Oise, le Syndicat intercommunal des eaux du plateau du Thelle, Enedis et la ville de Chambly.

L’opération porte, entre autres, sur la réfection totale de la canalisation d’eau potable longeant la route et sur la rénovation des arrivées d’eau des particuliers. Ces deux interventions sont prises en charge par le syndicat des eaux. Le département de l’Oise et Enedis assurent, quant à eux, la réhabilitation des points de distribution électriques. La commune de Chambly réalise, pour sa part, la remise en état des trottoirs.

Tout au long des travaux, la circulation et le stationnement dans le secteur vont connaître quelques perturbations. Des mesures sont toutefois mises en place afin de réduire la gêne occasionnée. En revanche, l’accès aux habitations est maintenu.