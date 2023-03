Oise : travaux au sein de la piscine d’Estrées-Saint-Denis à compter de septembre 2023

De septembre 2023 à mai 2024, la piscine d’Estrées-Saint-Denis (Oise), dans les Hauts-de-France, sera fermée pour travaux. Ceux-ci porteront sur la rénovation énergétique de ce centre aquatique de la ville. Le chantier aura pour vocation de limiter les déperditions d’énergie et de faire de considérables économies. Il est, entre autres, prévu de refaire la toiture, les menuiseries et les systèmes de traitement de l’air.

La rénovation inclut aussi l’agrandissement des vestiaires, qui permettra à la piscine de mieux accueillir les élèves et le grand public. Jusque-là, les groupes scolaires utilisaient ce complexe aquatique quatre jours par semaine. Les midis, fins d’après-midi et débuts de soirées étaient réservés au grand public. Le dimensionnement des vestiaires permettra ainsi de recevoir en même temps les groupes scolaires et le public.

Outre leur aspect énergétique, ces interventions visent également à rehausser l’attractivité de la piscine auprès des habitants d’Estrées-Saint-Denis et des communes voisines.