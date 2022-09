Oise : travaux à l’église Saint-Martin de Songeons

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Songeons (Oise), les travaux de rénovation de l’église Saint-Martin se poursuivent.

Des travaux d’aménagement de l’église Saint-Martin ont été entrepris par la municipalité de Songeons (Oise) depuis la mi-juin 2022. Leur achèvement est prévu pour le mois d’octobre 2023. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du centre-bourg dans le but d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Une partie des travaux a déjà été réalisée au cours de la première phase. Ils entrent actuellement dans la dernière phase du projet. Cette opération se concentre principalement sur l’assainissement et les murs extérieurs de l’église. Pour y parvenir, le soubassement de l’église a été enlevé afin de mettre en place un système d’évacuation des eaux pluviales. À cela s’ajoute la réparation des vitraux du haut du portail. Les peintures ont aussi été refaites sur les deux portes principales. L’ancien presbytère, à côté de l’église, a également fait l’objet d’une rénovation. Les huisseries, les fenêtres et la toiture ont été remises à neuf et les cheminées ont été restaurées. Notons que le rez-de-chaussée du bâtiment hébergera plus tard le bureau de la mairie.

Le coût global de cette opération est estimé à environ 240 000 euros. Une partie du financement est prise en charge par le conseil départemental et le conseil régional.