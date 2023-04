Oise : sécurisation de la rue Louis-Bloquet à Méru

Depuis le mois d’avril 2023, des aménagements sont réalisés dans la rue Louis-Bloquet à Méru (Oise). Ils concernent la section entre la rue Ernest-Renan et la jonction avec la rue Carnot. Les travaux portent sur la réfection de la chaussée, sur l’élargissement des trottoirs et sur la création de dispositifs de sécurité pour réduire la vitesse de circulation des véhicules. L’offre de stationnement est également revue avec la création d’une soixantaine de places de chaque côté de la chaussée. Enfin, certains espaces seront végétalisés et une trentaine de branchements d’eau potable seront remplacés par le Syndicat mixte d’eau potable des Sablons.

Selon le calendrier prévisionnel, les opérations, qui se dérouleront en trois phases, devraient prendre fin d’ici au mois de juin 2023. Ces aménagements ont pour objectif de sécuriser la circulation dans la rue Louis-Bloquet et d’optimiser l’utilisation des parkings sur cet axe.