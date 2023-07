Oise : revitalisation du centre-ville de Noyon

Lancé en 2020, le dispositif gouvernemental « Petites villes de demain » vise à soutenir les opérations de revitalisation des centres-villes de moins de 20 000 habitants. Noyon figure parmi les 13 communes de l’Oise retenuespour ce programme.

Concernant l’habitat, la mairie entend accompagner les propriétaires dans la rénovation de leurs logements. L’objectif est de favoriser les parcours résidentiels pour les ménages et de proposer des logements adaptés et accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

La transformation du centre-ville passera également par la renaturation des espaces publics afin de les rendre plus agréables et plus praticables. L’intégration de la biodiversité au sein d’un environnement urbain se traduira par la désimperméabilisation des sols. La requalification du parc des Tanneurs est également prévue.

Enfin, le développement des services de proximité constitue un axe important de l’opération. L’offre de soins sera, entre autres, améliorée avec l’agrandissement du centre de santé. En 2024, une résidence intergénérationnelle verra également le jour à proximité des Ambulances du Noyonnais.