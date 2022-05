Oise : requalification du parvis de l’église Saint-Antoine à Compiègne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La ville de Compiègne va réaménager la place devant l’église Saint-Antoine.

Avec le soutien du conseil régional des Hauts-de-France, la ville de Compiègne (Oise) prévoit de mobiliser 350 000 euros pour réaménager le parvis de l’église Saint-Antoine, située en centre-ville. L’opération portera sur un réaménagement de la voirie et des trottoirs de la rue d’Austerlitz, notamment sur la section entre les rues Saint-Corneille, Notre-Dame-de-Bon-Secours et Saint-Antoine. La chaussée existante et le plateau attenant seront ainsi surélevés. Les délimitations du parvis seront aussi élargies afin de mettre davantage en valeur l’édifice. Selon le calendrier des travaux, les aménagements seront réalisés durant l’été 2022.

Pour la municipalité de Compiègne, l’objectif est de sécuriser les traversées piétonnes et cyclistes. Précisons que l’opération s’inscrit dans le cadre du programme « Action cœur de ville ». En 2019, les travaux avaient permis de requalifier la place du Change afin d’en faire un véritable lieu de vie en plein cœur de la ville.