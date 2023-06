Oise : rénovation des vestiaires du stade Robert-Dubois, à Margny-lès-Compiègne

Le complexe sportif intergénérationnel Robert-Dubois, à Margny-lès-Compiègne (Oise), a été restauré et modernisé en 2021 en vue d’accueillir les événements des Jeux olympiques 2024. Les travaux ont permis de remplacer le gazon du terrain de football par une pelouse synthétique et de refaire la piste d’athlétisme. Ils incluaient également la rénovation des aires de tir à l’arc, de fitness, de street workout et du parcours de santé. L’opération a nécessité un investissement d’environ 2 millions d’euros.

En 2023, ce sont les vestiaires qui bénéficieront d’une réfection cet été. Elle comprendra des travaux d’isolation, l’installation de nouvelles portes et le remplacement des radiateurs existants par un équipement plus performant et moins énergivore. La réhabilitation des sanitaires portera sur la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et sur le rafraîchissement des peintures murales. Les vestiaires seront remis en service dès septembre 2023.