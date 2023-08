Oise : rénovation de quelques pavillons de la commune de Crèvecœur-le-Grand

Une quarantaine de pavillons viennent d'être rénovés dans la commune de Crèvecœur-le-Grand (Oise). La cérémonie d'inauguration a été marquée par la plantation d'un arbre par les élus locaux et la direction du bailleur social S.A. HLM de l'Oise. Cette rénovation vise à offrir un cadre de vie confortable et plus sécurisé aux habitants.

Les maisons concernées par ces travaux se trouvent sur les rues d’Amiens, de la Bordé, de la Maladrerie et sur la place de Picardie. L’opération portait, entre autres, sur la mise aux normes de l’électricité et sur la réfection de l’isolation des murs. Elle incluait aussi la réparation de l’ensemble des fenêtres, des portes d'entrée et garage, ainsi que de la clôture et du portail. Le chantier a notamment permis d'améliorer la performance énergétique de ces habitations, désormais classées C alors qu’elles étaient précédemment en classe E.

Ce chantier de rénovation a coûté plus de 3 millions d'euros, dont 1,6 million d'euros a été subventionné par le département de l'Oise. Ce programme est inscrit dans le cadre d’un projet global de réhabilitation de 516 logements sur 22 communes du département.