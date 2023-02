Oise : rénovation de la rue de la République à Creil

Au mois de février 2023, une nouvelle étape commencera dans le projet de métamorphose du centre-ville de Creil (Oise). Il s’agit de la rénovation de la rue de la République. Les travaux, qui seront réalisés en plusieurs phases, visent à instaurer un meilleur partage des espaces publics. Ainsi, une dissociation des voies de circulation des voitures, des transports en commun et des modes de déplacement doux (vélos et piétons) sera effectuée. Une modernisation des réseaux d’eau potable et d’assainissement de la rue est également planifiée.

La rénovation de la rue est portée par la Communauté d’agglomération Creil Sud Oise et la commune. L’opération a pour objectif d’améliorer le cadre de vie autour de cette artère stratégique. Il s’agit d’une initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet « Gare Cœur d’Agglo », porté par la collectivité. Elle est également issue des projets de requalification de la place Saint-Médard et de celle du 8-Mai-1945, envisagés par la localité.