Oise : renouvellement de la voie n° 7 de la gare de Creil

SNCF Réseau procède actuellement à la rénovation de la voie n° 7 de la gare de Creil, dans le département de l’Oise. Ce chantier, commencé le 30 mai 2023, s’échelonnera jusqu’au 1er juillet prochain.

Il prévoit le remplacement de certains éléments de la voie ferrée comme le ballast, les rails et les traverses au niveau du quai. Le chantier est essentiellement réalisé en semaine pendant la nuit, une fois la circulation arrêtée, afin d’assurer le transport des usagers en journée. Toutefois, des travaux intensifs ont été réalisés sur un week-end, en juin. À l’issue de l’opération, plus de 400 mètres de voies seront entièrement refaits.

Cette rénovation s’inscrit dans le programme d’entretien, de sécurisation et d’amélioration des performances des infrastructures ferroviaires de SNCF Réseau. L’entreprise y a injecté plus de 1 million d’euros. Dans l’ensemble de la région Hauts-de-France, elle prévoit d’investir plus de 500 millions d’euros en 2023.