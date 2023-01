Oise : réhabilitation du pont suspendu de la RD 98 entre La Croix-Saint-Ouen et Le Meux Tag département : Oise

Le pont suspendu entre La Croix-Saint-Ouen et Le Meux fait l’objet d’un suivi et d’inspections annuelles par les services techniques du département de l’Oise. Cette surveillance accrue a mis en évidence, il y a plusieurs années, la dégradation du pont et sa fragilisation. Depuis 2016, les véhicules lourds sont interdits de circulation sur l’ouvrage. Le Département a ensuite lancé les études de réhabilitation en 2018. Celles-ci ont confirmé la nécessité de remplacer une grande partie des matériaux. Elles ont également mis en exergue la présence d’une maladie évolutive du béton des massifs d’ancrage.

L’ouvrage est totalement fermé à la circulation depuis le 17 janvier 2023. La consultation des entreprises de travaux sera lancée au cours du premier trimestre 2023, et le chantier de réhabilitation devrait commencer début 2024. La réouverture du pont aux véhicules légers est prévue en 2025.

D’un coût estimé à plus de 7 millions d’euros, cette opération sera financée intégralement par le conseil départemental de l’Oise.