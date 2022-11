Oise : réhabilitation du gymnase Jean-Moulin à Beauvais

Les travaux de réhabilitation du gymnase Jean-Moulin à Beauvais (Oise) démarrent en ce mois de novembre 2022. Si le projet optait initialement pour une démolition-reconstruction, le choix d’une rénovation a finalement été retenu.

Plusieurs aménagements vont ainsi être réalisés dans le cadre de cette restauration, dont la création d’une nouvelle entrée sur la rue du Maine. Cet espace sera équipé d’un hall d’accueil optimisant la visibilité du gymnase. Les abords du site, quant à eux, vont être restructurés et le sol sera rénové. L’amélioration de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et la diminution de la surface des vestiaires seront également réalisées. Celle-ci, aujourd’hui surdimensionnée, va accueillir de nouveaux espaces de rangement pour les clubs. Le projet inclut aussi la réduction d’environ 50 % la consommation énergétique de ce complexe sportif, et ce, grâce à l’isolation par l’extérieur du bâtiment. Tout au long de ce chantier, les usagers de Jean-Moulin seront accueillis dans les gymnases des villes voisines.

Cette opération, chiffrée à environ 2 millions d’euros, a pour objectif d’apporter plus de confort et plus de fonctionnalités aux usagers du site. Le gymnase rénové et modernisé sera livré pour la rentrée prochaine.