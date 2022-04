Oise : réhabilitation du clocher de l’église de Saint-Thibault

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le département de l’Oise et l’État soutiennent financièrement la rénovation du clocher de l’église de Saint-Thibault.

L’église de Saint-Thibault (Oise), édifiée au XVIe siècle, connaît depuis quelques semaines d’importants travaux. Le chantier, porté par la Mairie, consiste à réhabiliter le clocher de l’édifice et le dernier versant de toiture. Rappelons que cette opération intervient suite à la rénovation du chœur il y a deux ans.

Le coût de ce nouveau chantier est chiffré à environ 100 000 euros, et financé par le département de l’Oise à hauteur de 60 %. L’État, via la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), prend également en charge une partie de ce montant. La Mairie prévoit la livraison des travaux en mai, pour une inauguration avant l’été 2022.

Outre ces rénovations, le cadran de l’horloge et les échelles conduisant au clocher vont aussi bénéficier d’un coup de neuf, grâce à un don de 3 000 euros d’une habitante. L’ensemble de ces travaux a pour but de préserver ce patrimoine emblématique de la commune, qui prévoit de réhabiliter cette année aussi deux mares et l’intérieur du bâtiment école-mairie.