Oise : réhabilitation de la Tour A5 à Beauvais

À Beauvais, les travaux de requalification de la Tour A5 se poursuivront jusqu’au second semestre 2023.

En janvier 2022, la ministre déléguée en charge de la Ville, Nadia Hai, a signé avec tous les partenaires la convention pluriannuelle du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) de Beauvais (Oise). L’objectif de ce NPNRU est d’améliorer le cadre vie, les infrastructures, l’offre de services de proximité et les conditions de logement. Le programme s’étalera jusqu’en 2030. Les chantiers dans les quartiers de Saint-Lucien et d’Argentine nécessiteront un investissement de plus de 274 millions d’euros.

Plusieurs opérations sont prévues par ce NPNRU de Beauvais. Dans le quartier Argentine, les procédures de relogement des ménages locataires des bâtiments visés par des démolitions sont programmées. La réhabilitation de la Tour A5 s’inscrit dans ce cadre. Le chantier a été engagé en septembre 2021 et va se poursuivre jusqu’au second semestre 2023. D’un coût global d’environ 3,85 millions d’euros, le projet consistera à améliorer le confort acoustique et thermique des logements, à renforcer la qualité technique et la sécurité de la résidence. Cette opération de requalification concernera l’ensemble du bâtiment et ses 44 appartements.

Le projet est conduit par SA HLM de l’Oise, un bailleur social implanté sur 270 communes du département. Celui-ci a pour mission d’assurer la construction en milieu rural et urbain, ainsi que le développement d’actions de partenariat avec les collectivités locales et les partenaires institutionnels.