Oise : réaménagement des équipements sportifs du parc Gilles-Villeneuve à Chambly

À Chambly (Oise), le parc Gilles-Villeneuve va être réaménagé par la municipalité. L’opération, qui devrait débuter en 2024, sera réalisée en deux phases. Les premiers travaux se concentreront sur le secteur ouest. Les modules de jeux et l’aire de pique-nique seront notamment relocalisés. Un espace dédié aux adolescents sera créé et les plateaux sportifs seront reconfigurés. À cela s’ajouteront le réaménagement de la piscine extérieure, l’amélioration de l’accessibilité des jeux d’eau et la conception d’une nouvelle patinoire.

Une fois ces aménagements terminés, les interventions se poursuivront sur le secteur est. Cette seconde phase consistera à modifier la disposition de la patinoire à bandes, des terrains de volley ainsi que des terrains de football synthétique et de baseball.

L’objectif de ce projet est de préserver les équipements publics et de repenser les cheminements au sein du site pour faciliter l’accès aux différentes aires de jeu. Il vise également à renforcer la visibilité du parc à travers l’aménagement de la desserte et des sentiers reliés aux pistes cyclables de la commune.