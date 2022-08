Oise : poursuite des aménagements du quartier Saint-Exupéry à Méru

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Quartier Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Méru, la rénovation du quartier Saint-Exupéry se poursuit. Des travaux de voirie sont réalisés sur la rue du 8-Mai-1945.

À Méru (Oise), les opérations de rénovation du quartier Saint-Exupéry suivent leur cours. De nouveaux travaux de réaménagement sont réalisés sur la rue du 8-Mai-1945 depuis le 8 août 2022. Ils concernent la section entre le début de la rue Saint-Exupéry et la rue Bellonte. Les opérations, qui seront effectuées jusqu’au 26 août 2022, porteront sur l’élargissement ainsi que sur la réfection des trottoirs, avec l’aménagement d’une voie douce pour les piétons et les cyclistes. Selon le planning des travaux, ces opérations de voirie seront complétées par la réhabilitation de la chaussée en octobre prochain. De nouveaux candélabres à LED devraient aussi être posés.

Rappelons que la réfection de la rue du 8-Mai-1945 fait partie des travaux de réhabilitation des espaces extérieurs du quartier Saint-Exupéry. Selon le projet de la Communauté de communes des Sablons, à l’initiative du programme de rénovation, les zones au niveau de la rue Henri-Barbusse et du centre commercial « Oh Village » devraient être requalifiées afin d’améliorer les conditions de circulation pour les cyclistes et les piétons.