Oise : plus de 400 nouveaux logements vont voir le jour à Ribécourt-Dreslincourt d’ici à 2023.

La commune de Ribécourt-Dreslincourt (Oise) accroît son offre immobilière avec l’arrivée de nouvelles habitations.

Commencé il y a plus d’un an, le chantier de construction et d’aménagement du nouveau lotissement de Ribécourt-Dreslincourt (Oise) dans la région Hauts-de-France se poursuit. Ce futur complexe immobilier va se doter de plus de 280 maisons individuelles et de 150 logements collectifs. Les premiers logements seront livrés d’ici au début de l’année 2023. Ils accueilleront leurs premiers habitants la même année. L’équipement bénéficiera d’un accès aux commodités, dont les commerces, les écoles, les équipements sportifs et culturels…

Selon la mairie, ce programme immobilier, voté à l’unanimité il y a quelques années, a pour objectif d’augmenter l’offre immobilière de la commune qui compte près de 4 000 habitants. Le but est aussi de renforcer l’activité commerciale dans le secteur ainsi que de désengorger quelques villes de l’Oise. Avec ces nouvelles infrastructures, une hausse de la population d’environ 25 % est prévue dans la commune de Ribécourt-Dreslincourt d’ici à juin 2024.