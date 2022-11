Oise : plus de 40 nouveaux logements locatifs disponibles à La Croix Saint-Ouen

L’entreprise sociale pour l’habitat Clésence a réceptionné environ 40 logements locatifs situés sur la rue des Plaideurs à La Croix Saint-Ouen (Oise). Il s’agit d’un programme immobilier mené en collaboration avec la commune et réalisé par le promoteur Novalys. L’inauguration du site a eu lieu le 19 octobre 2022.

L’ensemble est bâti sur le site des anciens services techniques de la ville. Le terrain de plus de 4 400 m2 se trouve proche du centre-bourg. Les bâtiments ont été construits selon les normes de la certification NF Habitat HQE et la réglementation thermique RT 2012 - 10 %. Ce programme immobilier s’inscrit dans le cadre d’un projet d’amélioration des conditions de logement des ménages afin de promouvoir l’accès et le maintien à l’emploi. Précisons qu’une douzaine de logements sont attribués aux salariés d’entreprises se trouvant dans la commune, dont ceux de la polyclinique Saint-Côme.

Le coût total des travaux est estimé à près de 7 millions d’euros, dont 560 000 subventionnés par le département de l’Oise.