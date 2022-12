Oise : plus de 3 millions d’euros investis dans la dernière phase de restauration de la cathédrale de Beauvais

La cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (Oise) faisait l’objet de rénovation depuis 2010. Le projet a été mis en pause après la fin de la réhabilitation des toitures du chœur en 2013. En juin 2022, le programme de restauration a été relancé et est actuellement dans sa dernière phase. En tant que maître d’ouvrage, la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France a confié la maîtrise d’œuvre à l’architecte Régis Martin.

Les travaux portent sur la dépose des étaiements à l’intérieur de l’édifice, la restauration de la toiture des transepts et des charpentes. S’y ajoutent des opérations de maçonnerie et de couverture des parties en hauteur. Par ailleurs, les combles de l’édifice seront équipés de dispositifs brumisateurs pour la prévention des incendies avec l’appui du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Dans le cadre du soutien au patrimoine territorial, France Relance a octroyé une subvention d’environ 3,1 millions d’euros pour la reprise des travaux de la cathédrale de Beauvais.