Oise : plus de 200 logements prévus sur le site de l’ancienne usine à gaz à Bellicart

Située à l’angle de la rue de l’Estacade et de la place du 5e-Régiment-de-Dragons, l’ex-usine à gaz Engie deviendra un quartier d’habitations qualitatif.

La ville de Compiègne (Oise) poursuit ses transformations. Un nouveau quartier d’habitations s’apprête à voir le jour à l’angle de la rue de l’Estacade et de la place du 5e-Régiment-de-Dragons, à Bellicart. Le projet prévoit la construction de 210 logements sur le site de l’ancienne usine à gaz Engie. Les travaux devraient commencer au troisième trimestre 2022, pour une livraison estimée fin 2024.

Les constructions qui seront réalisées sur le site de l’ancienne usine compteront à terme 188 logements collectifs, 22 maisons individuelles et 1 000 m2 de surfaces commerciales. À cela s’ajouteront plus de 350 places de stationnement. Les bâtiments et les équipements urbains auront une architecture qui alliera tradition et modernité.

D’autres logements sont par ailleurs prévus dans le futur quartier. Plus de 67 appartements seront, entre autres, réalisés dans l’enceinte du parc des Subsistances et de l’hôtel de commandement, rue Othenin, d’ici à deux ou trois ans. Ces logements seront répartis en 18 appartements dans les deux bâtiments qui seront conservés et réhabilités, et en 49 logements collectifs au sein d’une construction neuve. Cette dernière affichera une architecture qui respectera l’environnement proche de l’École d’état-major.