Oise : ouverture du nouveau centre de soins Envol à Bailleul-sur-Thérain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Bailleul-sur-Thérain (Oise), le centre de soins de la faune sauvage Envol a récemment été inauguré.

Créée en 1998, l’association Envol a fermé les portes de son centre de soins à Francastel (Oise) en 2011. Un projet de délocalisation a été nécessaire pour permettre sa réouverture. À ce titre, l’association a fait l’acquisition d’un terrain d’environ 6 hectares sur la route de Villers-Saint-Sépulcre, à Bailleul-sur-Thérain (Oise).

Le chantier, commencé en 2015 et qui portait sur la réhabilitation du site, a été réalisé par des bénévoles, de la démolition à la reconstruction du centre. Le coût des travaux s’est élevé à 100 000 euros.

Inauguré en mai dernier, le nouveau centre de soins Envol comprend désormais un cours d’eau, un petit étang et 5 hectares de bois. Il dispose également d’une structure d’environ 350 m² avec des salles de soins et une salle s’exposition. Une volière de plus de 300 m², plusieurs isoloirs et deux volières plus petites ont été également aménagés pour accueillir les oiseaux et les mammifères pris en charge chaque année.