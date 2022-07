Oise : ouverture du nouveau centre de soins Envol à Bailleul-sur-Thérain

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Oise Supprimer Vie du BTP Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Bailleul-sur-Thérain (Oise), le centre de soins de la faune sauvage Envol a récemment été inauguré.

Créée en 1998, l’association Envol a fermé les portes de son centre de soins de Francastel (Oise) en 2011. Un projet de délocalisation a été nécessaire pour permettre sa réouverture. À ce titre, l’association a fait l’acquisition d’un terrain d’environ 6 hectares sur la route de Villers-Saint-Sépulcre, à Bailleul-sur-Thérain (Oise).

Le chantier, commencé en 2015 et qui portait sur la réhabilitation du site, a été réalisé par des bénévoles, de la démolition à la reconstruction du centre. Le coût des travaux s’est élevé à 100 000 euros.

Inauguré en mai dernier, le nouveau centre de soins Envol comprend désormais un cours d’eau, un petit étang et 5 hectares de bois. Il dispose également d’une structure d’environ 350 m² avec des salles de soins et une salle s’exposition. Trois volières, dont une de 300 m2, et plusieurs isoloirs ont été également aménagés pour accueillir les oiseaux et les mammifères pris en charge chaque année.