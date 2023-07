Oise : ouverture du nouveau béguinage solidaire de Grandvilliers en 2025

En 2018, Jacques Larcher, le maire de Grandvilliers (Oise), et son équipe municipale ont décidé de se lancer dans la création d’un béguinage (logements collectifs pour les seniors souhaitant vivre en communauté). Le projet a, cependant, pris du retard à cause de la pandémie de la Covid-19 et de quelques difficultés dans la conception du programme. Le 29 juin 2023, une réunion publique sur le sujet a été organisée par le groupe associatif Le Béguinage sSolidaire, responsableen charge du projet, afin de présenter les détails du programme. Lors de cette rencontre avec les locaux, Hélène Pichard, l’adjointe au maire chargée du social, a annoncé que les logements sortiront de terre d’ici au second semestre 2025.

Ce béguinage comprendra 27 logements collectifs dédiés aux seniors. Dans le cadre de ce chantier, les bâtiments situés au N°aux n° 39 et n° 41 de la rue d’Amiens vont être seront réhabilités en sept habitations. Huit îlots comportant chacun deux logements et un immeuble accueillant quatre maisons seront également construits.

Ce projet, chiffré à 5 millions d’euros, sera financé par l’association Le Béguinage sSolidaire. La mairie de Grandvilliers a, quant à elle, mis à disposition les terrains.